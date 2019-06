Altenberge, Verkehrsunfall am Montagnachmittag

Altenberge (ots) - Auf der Landstraße 874 "Kümper" hat sich am Montagnachmittag (17.06.2019) in Höhe der Zufahrt zur B 54 ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 24-jährige Autofahrerin aus Emsdetten leicht verletzt. Die andere beteiligte Fahrerin, eine 61-jährige Frau aus Schöppingen, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf etwa 33.000 Euro geschätzt werden. Gegen 16.20 Uhr fuhr die 61-Jährige von der Münsterstraße kommend in Richtung Havixbeck. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 54 in Richtung Steinfurt kam es zur Kollision mit dem Auto der entgegenkommenden Frau aus Emsdetten.

