Saerbeck, Körperverletzung, -Öffentlichkeitsfahndung

Saerbeck (ots) - Der bislang unbekannte Mann (siehe Bild) ist verdächtig, am Sonntag (03.03.2019), in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 01.45 Uhr, auf einer Karnevalsveranstaltung im Festzelt am Brochterbecker Damm eine Körperverletzung begangen zu haben. Er soll einem 18-Jährigen im Gedränge ohne Anlass mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der junge Mann ging daraufhin zu Boden und verletzte sich. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

