Tecklenburg-Leeden, Brand

Tecklenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (18.06.), gegen 15.50 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei nach Leeden zum Resort "Regenbogencamp Tecklenburg" gerufen worden. Das etwa 10 x 20 Meter große Hallen-Schwimmbad des Campingplatzes brannte. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Während der Löscharbeiten war die Grafenstraße in beide Richtungen gesperrt.

