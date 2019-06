Rheine, Einbruch gemeldet/vorläufige Festnahme

Rheine (ots) - In der Nacht zum Sonntag (16.06.2019), gegen 01.50 Uhr, ging bei der Polizei eine Einbruchsmeldung von der Wieteschstraße ein. Der Anrufer hatte ein lautes Klirren gehört, unmittelbar danach waren in der dortigen Schule Lampen angegangen. Mehrere Polizeistreifen begaben sich unmittelbar zum Tatort. Beim Eintreffen verschwanden gerade zwei männliche Personen vom Gelände, wobei eine Person über ein Zugangstor kletterte und dann in Richtung Lessingstraße flüchtete. Während der Fahndung konnte ein Jugendlicher auf dem Schulgelände, in einer Hecke sitzend, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 16-jährige Rheinenser wurde zur Polizeidienststelle gebracht. An dem Schulgebäude war ein Fenster im Kellereingang eingeschlagen worden. Zudem wurde im Erdgeschoss ein offenstehendes Fenster festgestellt. Bei dem Begleiter des 16-Jährigen dürfte es sich um ein 15-Jährigen gehandelt haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

