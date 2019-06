Greven, Einbruch gemeldet

Greven (ots) - In einem Markt an der Bismarckstraße haben sich in der Nacht zum Dienstag (18.06.2019) Einbrecher aufgehalten. Die Tatzeit liegt zwischen den späten Abendstunden, nach 22.00 Uhr und dem Morgen, um 06.00 Uhr. Nachdem der oder die Täter die Scheibe einer Tür zertrümmert hatten, begaben sie sich in die Geschäftsräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Markt nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

