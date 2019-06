Emsdetten, Verkehrsunfall/Blutprobe

Emsdetten (ots) - Am Dienstagabend (18.06.2019) hat sich Im Hagenkamp, Ecke Münsterstraße, ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer aus Emsdetten von der Zufahrt eines Geschäftes in Richtung Münsterstraße abbiegen. In dem Moment fuhr ein 59-jähriger Emsdettener mit seinem Fahrrad die Straße "Im Hagenkamp" in Fahrtrichtung Münsterstraße. Offenbar übersah dies der Autofahrer. Der Radfahrer wich aus und stürzte. Dabei kam es vermutlich zu einer Berührung. Bei dem Sturz blieb der Emsdettener unverletzt. Am Fahrrad war der Lenker verbogen worden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Zweiradfahrer Alkoholgeruch fest. Da ein Test mit etwa 1,4 Promille positiv verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

