Emsdetten, Diebstahl/Sachbeschädigung

Emsdetten (ots) - Auf einer Baustelle an der Reckenfelder Straße, Nähe Robert-Bosch-Straße, haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (19.06.2019), zwischen 16.30 Uhr und 06.30 Uhr, Diebe aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren, insbesondere auch die Sachschäden, dokumentiert. Vermutlich mehrere Täter haben die bereits verlegten Kabelstränge abgetrennt und mitgenommen. Zum Abtransport muss ein entsprechendes Transportfahrzeug zur Verfügung gestanden haben. Die Diebe entwendeten zehn Erdkabel, verschiedener Stärken. Da die Kabel jeweils etwa 65 Meter lang waren, sind diese möglicherweise weiter durchtrennt worden. Mit der Beute, die insgesamt bei etwa 10.000 Euro liegt, fuhren die Unbekannten schließlich davon. Die Polizei hofft, dass Passanten auf das Treiben der Diebe aufmerksam geworden sind. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User