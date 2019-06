Greven, Papiertonne gebrannt

Greven (ots) - An der Hüttruper Straße hat in der Nacht zum Donnerstag (20.06.2019) eine Papiermülltonne gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 01.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass Unbekannte die Tonne bzw. den Inhalt angezündet haben. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Der Brandort befindet sich in Höhe Hausnummer 34, einige Hundert Meter hinter dem Emsdettener Damm, ortsauswärts gesehen.

Von Anonymous User