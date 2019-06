Altenberge, Raub/Versuch

Altenberge (ots) - Ein jugendlicher Täter wollte am Mittwochnachmittag (19.06.2019) den Kiosk an der Königstraße überfallen. Der etwa 14 Jahre alte Jugendliche betrat gegen 16.15 Uhr das Ladenlokal. Das Gesicht hatte mit einem rot-karierten Halstuch verdeckt. Ein Messer in der Hand haltend, forderte er von der Geschäftsangestellten die Herausgabe von Bargeld. Die Frau verweigerte dies, woraufhin der Junge das Geschäft verließ und ohne Beute flüchtete. Er war cirka 160 cm groß, hatte eine sehr schlanke Statur, kurze dunkle Haare und sprach Deutsch mit einem Akzent. Er trug eine Sweatshirtjacke. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem versuchten Überfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 02571/928-4455.

