Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Do., 20.06.2019

Steinfurt (ots) - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen bei Unwetter. 48565 Steinfurt, Borghorst, Kreuzung Breulstraße / Nordwalder Strasse. Mittwoch, 19.06.2019, gegen 20:10 Uhr. Im Verlaufe der unwetterartigen Regenfälle mit Sichtbehinderungen am Abend des Mittwoch, gegen 20:10 Uhr, kam es in Borghorst zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich wegen Missachtung der Vorfahrt eines 23jährigen Pkw-Führers aus Borghorst, der im Kreuzungsbereich Breulstraße / Nordwalder Str mit dem Pkw eines 30jährigen Coesfelders zusammenstieß, wurden drei Personen leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Borghorsters zur Seite geschleudert, überschlug sich und landete mit Totalschaden auf dem Dach in einem Vorgarten. Er zerstörte dabei auch einen Ampelmast, ein Verkehrszeichen sowie den Gartenzaun. Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer des Coesfelders, ein 36jähriger Mann auch aus Coesfeld, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden wird nach den ersten Ermittlungen der Polizei auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Von Anonymous User