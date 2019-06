Emsdetten, Diebstahl/Zigarettenautomaten beschädigt

Emsdetten (ots) - An der Rheiner Straße und am Grünring sind in der Nacht zum Donnerstag (20.06.2019) Zigarettenautomaten beschädigt worden. Um 04.30 Uhr wurden zwei männliche Personen am Grünring beobachtet. Das Duo trat an dem Automaten, der sich an dem Imbiss befindet, das Kartenlesegerät ab. Dieses fiel zu Boden und lag nun vor dem Gerät. Einer der Beiden trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Der andere war dunkel gekleidet. Am Donnerstagvormittag, um 10.30 Uhr, wurde an der Rheiner Straße 17, ein beschädigter Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte hatten das Bargeldfach herausgebrochen und dabei das Gerät erheblich beschädigt. Wie viel Geld die Täter erbeuteten ist unklar. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User