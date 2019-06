Ibbenbüren, zweimal Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (24.06.) ist ein blauer Mazda 323 auf dem Tecklenburger Damm, Höhe Haus Nummer 54, angefahren worden. Der Wagen war dort zwischen 13.40 Uhr und 14.00 Uhr geparkt. Der Sachschaden am Außenspiegel beläuft sich auf etwa 300 Euro. Am Samstag (22.06.2019), zwischen 17.00 Uhr und 19.15 Uhr, ist auf der Wallheckenstraße, Höhe Haus Nummer 2, ein silberner VW Transporter angefahren worden. Der Transporter parkte in entgegengesetzter Richtung am rechten Fahrbahnrand. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 500 Euro. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User