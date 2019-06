Ibbenbüren-Bockraden, Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (19.06.), 17.00 Uhr, bis in den frühen Morgenstunden des Montags (24.06.) auf der Alte Bockradener Straße einen Schuppen, der als Lagerraum dient, aufgebrochen. Der Schuppen war mit einer Holztür gesichert. Der oder die Einbrecher hebelten diese Tür auf und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher, mehrere elektrische Arbeitsgeräte und verschiedene Werkzeugbehälter im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein anderes Fahrzeug zur Verfügung gestanden hat. Die Beamten haben die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Es wurden Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315, zu melden.

