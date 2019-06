Greven, Verkehrsunfall, Motorradfahrer verletzt

Greven (ots) - Am Dienstagnachmittag (25.06.), gegen 15.00 Uhr, ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Königstraße/Grabenstraße verletzt worden. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit einem Lkw die Königstraße in Richtung B 481. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kollidierte er mit einem 43-jährigen Grevener, der mit seinem Motorrad im Kreisverkehr, aus der Bismarckstraße kommend in Richtung Grabenstraße unterwegs war. Der 43-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Grevener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro.

Von Anonymous User