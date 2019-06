Laer, Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Laer (ots) - Am Dienstag (25.06.), gegen 08.30 Uhr, befuhr ein Pkw VW den Münsterlanddamm in auswärtiger Fahrtrichtung. Vor diesem Pkw fuhr ein Mercedes Kleintransporter. An einer Ampel, die zu diesem Zeitpunkt Rotlicht zeigte, mussten die beiden Fahrzeuge anhalten. Ein Lkw, der hinter diesen beiden Fahrzeugen in gleicher Richtung fuhr, bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf. Durch die Wucht wurde der Wagen auf den Mercedes Kleintransporter geschoben. Der VW wurde erheblich beschädigt, der Kleintransporter augenscheinlich nur leicht beschädigt. Eine 40 jährige Beifahrerin im VW und der Fahrer des Mercedes Kleintransporters wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und wurden im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt, sein Lkw wies im unteren Frontbereich deutliche Beschädigungen auf. Da der VW nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser durch ein Sicherstellungsunternehmen abtransportiert. Insgesamt beträgt die Gesamtschadenssumme nach ersten Schätzungen etwa 6000 Euro.

Von Anonymous User