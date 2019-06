Greven, Nötigung im Straßenverkehr

Greven (ots) - Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag, 25.06.2019, gegen 15.20 Uhr, auf dem Münsterdamm (B 219), zwischen dem Kreisverkehr und der Emsinsel ereignet hat, werden Zeugen gesucht. Nach einem Überholvorgang hat ein Motorradfahrer die Geradeausspur in Fahrrichtung Saerbeck blockiert und eine 53-jährige Autofahrerin zum Anhalten gezwungen. Er fotografierte den Wagen der Frau und brachte gleichzeitig den gesamten Verkehr auf der Bundesstraße zum Stillstand. Der Motorradfahrer war etwa 175 cm groß und hatte eine gedrungene, kräftige Figur. Er fuhr ein mattschwarzes Motorrad. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Kennzeichen des Motorrades machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

