Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Lengerich (ots) - Am Montag (24.06.2019), im Zeitraum von 08.50 Uhr bis 17.15 Uhr, ereignete sich auf der Münsterstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein auf dem Parkplatz des Preußen Stadions abgestellter dunkelgrauer Pkw BMW 3er, Kombi, wurde hinten links im Bereich der Stoßstange und des Rücklichts beschädigt. Offensichtlich ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den BMW gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden allein am BMW auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

