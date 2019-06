Neuenkirchen, weiblicher Leichnam in einem Brunnenschacht aufgefunden

Neuenkirchen (ots) - Am Mittwochvormittag (26.06.), gegen 11.20 Uhr, ist in einem Brunnenschacht auf einem Grundstück am Kaisersweg ein weiblicher Leichnam aufgefunden worden. Die näheren Umstände sind noch völlig ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Einsatzort abgesperrt.