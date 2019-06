Emsdetten, Diebstahl aus Wohnhaus

Emsdetten (ots) - Unbekannte Diebe haben aus einem Wohnhaus am Kupfergraben zwei Geldbörsen gestohlen. Wie die Unbekannten auf das komplett eingezäunte Grundstück gelangt und danach in das Gebäude eingedrungen sind, steht nicht fest. Der Diebstahl erfolgte in der Zeit zwischen Dienstagmittag, 12.00 Uhr und Mittwoch (26.06.), 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Kupfergraben/ Kanalweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon, 02572/9306-4415.

