Emsdetten, Exhibitionist

Emsdetten (ots) - Am Mittwochabend (26.06.), gegen 21.30 Uhr, ist an der Unterführung an der Elbersstraße ein Exhibitionist aufgetreten. Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich dort einer 29-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann war etwa 175- 180 cm groß und hatte eine normale Statur. Bekleidet war er mit einem Hemd und einer beige-braunen 3/4 Hose. Auf dem Kopf trug er ein rotes Cap. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

