Neuenkirchen-St. Arnold, versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht zu Donnerstag (27.06.) auf dem Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses an der Goethestraße aufgehalten. An der rückwärtigen Terrassentür haben sie im Bereich der Verriegelung mehrere Löcher in den Türrahmen gebohrt. Den Tätern ist es nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in die Wohnräume einzudringen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Die Täter waren zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.10 Uhr, am Werk. Die Ermittler fragen, wer hat an dem Wohnhaus, welches sich am Ende einer Sackgasse befindet, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Hinweise bitte unter Telefon, 05971/938-4215.

Von Anonymous User