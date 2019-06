Greven, Diebstahl an Kraftfahrzeugen

Greven (ots) - Greven, Diebstahl an Kraftfahrzeugen Unbekannte Täter haben von acht Lkw-Aufliegern die Bremsmodule entwendet. Die Auflieger standen auf einem Sammelplatz auf der Straße Am Eggenkamp. Offensichtlich besaßen der oder die Täter spezielle Kenntnisse, denn die Module waren verdeckt eingebaut. Wann der Diebstahl stattgefunden hat, steht bislang nicht fest. Die Höhe des Sachschadens lässt sich zurzeit nicht genau feststellen, dürfte aber nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.