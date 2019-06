Lotte, Verkehrsunfall -1. Nachtrag

Lotte (ots) - Am Donnerstag (27.06.) ereignete sich auf dem Hansaring ein Auffahrunfall bei dem nach bisherigen Erkenntnissen eine Autofahrerin sowie zwei Schulkinder schwer -aber nicht schwerst- und 16 Schulkinder leicht verletzt worden sind. Gegen 13.25 Uhr wollte ein Pkw nach links auf einen Firmengelände abbiegen. Das Fahrzeug musste verkehrsbedingt anhalten. Dahinter hielten ein weiterer Pkw sowie zwei Lkw an. Ein nachfolgender Schulbus fuhr auf den stehenden Lkw auf und schob alle Fahrzeuge aufeinander. Die Verletzten werden notärztlich versorgt, betreut und soweit erforderlich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Von Anonymous User