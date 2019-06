Neuenkirchen, Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte

Neuenkirchen (ots) - Am Donnerstag (27.06.), gegen 23.20 Uhr, ist die Polizei zu einem Einsatz "Randalierer am Offlumer See" gerufen worden. Vor Ort teilten zwei 18-jährige Geschädigte den Beamten mit, dass sie soeben von einem offensichtlich angetrunkenen, aggressiven Mann beleidigt und angegriffen worden seien. Der Mann habe versucht sie zu schlagen und anschließend ihre Shisha weggetreten und dabei beschädigt. Der Mann sei anschließend mit einem Fahrrad auf dem Bahnradweg in Richtung Wettringen weggefahren. Die Beamten konnten den Mann in Wettringen anhalten. Er war mit dem Fahrrad in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der 43-jährige Mann aus Wettringen wurde zur Polizeiwache nach Rheine gebracht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Auf dem Transport zur Dienststelle und auf der Polizeiwache leistete der 43-Jährige erheblichen Widerstand. Beim Transport versuchte er einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Auch auf der Polizeiwache zeigte er sich äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten massiv und versuchte mehrfach Beamten mit dem Fuß zu treten.

