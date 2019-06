Ibbenbüren, Einbruch in ein Firmenbüro

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr und Freitag (28.06.), 07.30 Uhr, an der Tecklenburger Straße in die Büroräume einer Kraftfahrzeugwerkstatt eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, wo sie Schränke und Schreibtische durchsuchten. Es wurden ein Samsung Mobiltelefon und Münzgeld gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.