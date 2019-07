Steinfurt-Bo., Streit eskaliert - Mordkommission im Einsatz - Untersuchungshaft angeordnet

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster der

Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Polizei Münster

Donnerstagabend (27.6., 22 Uhr) eskalierte in einer Wohnung an der

Gräfin-Bertha-Straße in Steinfurt-Borghorst ein Streit zwischen fünf

Personen.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam an dem Abend ein 22-jähriger

Afghane in Begleitung eines 18-jährigen Landsmannes in die Wohnung

seiner ehemaligen Lebensgefährtin. In den Räumen hielten sich neben

der 33-Jährigen auch drei männliche Bekannte von ihr im Alter von

22,28 und 39 Jahren (jeweils irakische Staatsangehörige; Anmerkung:

bei diesen Personen handelt sich um die Beschuldigten) auf. Als es

schnell zu einem Streit zwischen den fünf Männern kam, flüchtete die

Frau mit ihren Kindern ins Obergeschoss und alarmierte von dort aus

die Polizei.

Währenddessen spitzte sich der Streit im Erdgeschoss zu. Im

Verlauf dieses Streits sollen die drei Iraker den 22-jährigen

Afghanen geschlagen und zu Boden gebracht haben. Sodann soll der

22-jährige Beschuldigte mit einem Messer und der 28-Jährige mit einer

Schere auf das Opfer eingestochen haben. Der 39-Jährige soll während

des Geschehens das Opfer festgehalten haben. Als der 18-jährige

Begleiter dem Angegriffen zu Hilfe kommen wollte, soll der 22-jährige

Iraker auch ihn mit einem Messerstich in die Brust verletzt haben.

Die alarmierten Polizisten nahmen die drei irakischen

Beschuldigten noch in der Wohnung fest. Die beiden verletzten

Afghanen wurden nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in

Spezialkliniken gebracht.

Die Polizei Münster hat unter der Leitung von dem Ersten

Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux eine Mordkommission eingerichtet.

"Die beiden Verletzten sind mittlerweile außer Lebensgefahr",

erklärte der Leiter der Mordkommission. "Die Hintergründe des Streits

können in einer Vorbeziehung des 22-jährigen Verletzten mit der

33-jährigen Bewohnerin begründet sein", erläuterte Bux weiter.

"Wir ermitteln wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen

Körperverletzung", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Die

vorläufig Festgenommenen wurden heute (29.6.) einem Richter

vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft

sofortige Untersuchungshaft gegen die drei Iraker an. "Der 22-Jährige

wäre nach ärztlicher Einschätzung ohne die sofortige

notfallmedizinische Intervention verstorben", erläuterte Botzenhardt

weiter.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt

unter der Rufnummer 0172 2913810 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell