Emsdetten, Verkehrsunfall -Nachtrag

Emsdetten (ots) - Der 55-jährige Lkw-Fahrer war wegen akuten gesundheitlicher Probleme mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann in mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Lkw kam an einem Zaun neben dem Geh- und Radweg zum Stillstand. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa 30 Metern beschädigt. Der LKW wird jetzt mit einem Kranwagen geborgen. Die Bundesstraße ist daher halbseitig gesperrt. Es ist in den nächsten ein bis zwei Stunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Von Anonymous User