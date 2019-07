Steinfurt, Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Steinfurt (ots) - Am Samstag (29.06.), gegen 22.35 Uhr, ereignete sich auf der Altenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 29jährige Radfahrer aus Steinfurt und ein 29jährige PKW Fahrer aus Steinfurt befuhren beide die Altenberger Straße in auswärtiger Fahrtrichtung. Der Radfahrer fuhr dem Bürgersteig. In Höhe der Hausnummer 25 beabsichtigte er, die Fahrbahn zu überqueren und auf der anderen Seite weiterzufahren. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, fuhr er auf die Fahrbahn. Hier stieß er mit dem Pkw des 29jährigen Steinfurters, einem Alfa Romeo, zusammen. Dieser hatte noch versucht, stark abzubremsen. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da bei der ärztlichen Behandlung der Verdacht auf Alkoholkonsum aufkam, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sowohl das Fahrrad, als auch der Pkw, wurden bei diesem Unfall beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

