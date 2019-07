Greven /Re., Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Steinfurt (ots) - Am Samstag (29.06.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine Gruppe Radfahrer, bestehend aus einem 15-, einem 14- und einem 12jährigen Jugendlichen aus Greven/Reckenfeld die Straße Zur Freilichtbühne. Die Radfahrer fuhren nebeneinander. In Höhe der Hausnummer 4 kam ihnen ein Pkw entgegen. Die Radfahrer entschlossen sich, dem Pkw Platz zu machen, nach rechts und hintereinander zu fahren. Dabei geriet der 15jährige Radfahrer gegen das Hinterrad des 14jährigen Reckenfelders. Der 15-Jährige verlor die Kontrolle über sein Rad und überschlug sich. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Münster gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Von Anonymous User