Lotte, Verkehrsunfall

Lotte (ots) - Am Montagmorgen (01.07.), gegen 07.00 Uhr, ist ein 55-jähriger Pedelecfahrer auf dem Radweg an der Atterstraße gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann aus Westerkappeln überholte auf dem Radweg einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer. Unmittelbar danach kam er linksseitig vom Radweg ab, geriet ins Schlingern und stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei am Kopf so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in die Klinikum nach Osnabrück gebracht werden musste.

Von Anonymous User