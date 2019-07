Lengerich, Brand einer Ginsterhecke

Lengerich (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Montagabend (01.07.), gegen 18.50 Uhr, auf der Osnabrücker Straße eine drei Meter hohe Ginsterhecke auf einer Länge von 20 Metern gebrannt. Ein in unmittelbarer Nähe zur Hecke stehender Doppelstabmattenzaun wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Hinter der in Brand geratenen Hecke verläuft ein öffentlicher Fußweg und Radweg. Der Hauseigentümer hielt sich auf dem Grundstück auf, als er das Feuer entdeckte. Gleichzeitig wurde er von drei jungen Männern, die sich auf dem Fuß- und Radweg aufhielten, mit dem Hinweis auf die brennende Hecke angesprochen. Schnell traf die alarmierte Feuerwehr ein und löschte den Brand. Nach ersten Ermittlungen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die drei bislang unbekannten jungen Männer mit der Brandstiftung in Verbindung stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Identität der Männer geben können oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

