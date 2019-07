Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (01.07.2019) wurde in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr ein roter Pkw Fiat 500 auf dem Aldi Parkplatz Am Heidenturm vorne links beschädigt. Den Unfallspuren nach ist ein anderes Fahrzeug gegen den Fiat gefahren. Der dabei entstandene Sachschaden wird allein beim Fiat auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

