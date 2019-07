Ochtrup, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Ochtrup (ots) - An der Kreuzung Professor-Katerkamp-Straße/Augustin-Wibbelt-Straße hat sich am Dienstagmorgen (02.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 17-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Ochtruperin fuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Augustin-Wibbelt-Straße in Richtung Bahnhof. Beim Überqueren der vorfahrtberechtigten Professor-Katerkamp-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem aus ihrer Sucht von rechts herannahenden PKW. Der Wagen wurde von einem 32-jährigen Ochtuper gefahren. Die 17-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden am Fahrrad und am PKW betragen einige Hundert Euro.

Von Anonymous User