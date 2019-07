Recke, Einbrecher in einem Wohnhaus

Recke (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch (03.07.2019) in Obersteinbeck und Umgebung nach einem Einbrecher gefahndet. Der bisher unbekannte männliche, maximal 30 Jahre alte Täter konnte jedoch nicht angetroffen werden. Gegen 03.25 Uhr war bei der Polizei eine Einbruchsmeldung eingegangen. Eine Bewohnerin der Landwehrstraße hatte in ihrem Haus einen Einbrecher bemerkt. Nachdem dieser das Wohngebäude verlassen hatte, informierte sie die Polizei und schilderte den Beamten die Details. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich der Mann um kurz vor 03.00 Uhr auf das Grundstück des freistehenden Einfamilienhauses begeben. Nachdem er die Scheibe der Terrassentür zertrümmert hatte, öffnete er die Tür und begab sich in die Wohnräume. Dort ließ er sich anscheinend sehr viel Zeit, betrat mehrere Zimmer und durchsuchte die Schränke. Der Täter betrat auch das Schlafzimmer, wobei die Geschädigte auf den sehr schlanken Täter aufmerksam wurde. Mit einer Taschenlampe leuchte der maskierte Dieb in dem Zimmer umher und sprach die Frau schließlich an, forderte Bargeld und drohte ihr dabei. Schließlich verließ er den Tatort ohne weitere Beute. Wie sich herausstellte, hatte der Mann aus den anderen Räumen Bargeld und Schmuck gestohlen. Beschreibung: Maximal 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sehr schlanke Statur, maskiert, eventuell mit einer Motorradhaube. Er sprach mit einem ausländischen Akzent, offenbar einem osteuropäischen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie fragt: Wem sind in der Zeit zwischen 02.50 Uhr und 03.20 Uhr in Obersteinbeck oder im Bereich der Wohnsiedlung an der Landwehrstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

