Lengerich, versuchter Einbruch

Lengerich (ots) - In einem Wohngebiet an der Lienener Straße haben sich am Mittwochnachmittag (03.07.2019) Einbrecher aufgehalten. Gegen 14.10 Uhr wurden an der Dietzschstraße die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses durch laute Geräusche aufgeschreckt. Offenbar machte sich jemand an der Haustür zu schaffen. Sofort schauten sie nach der Ursache und gingen um das gesamte Gebäude. Dabei stellten sie an der Haustür deutliche Hebelspuren fest. Der oder die Einbrecher waren bereits geflüchtet, ohne in die Räume gelangt zu sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User