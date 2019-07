Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Verletzten

Ibbenbüren (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (04.07.2019) sind auf dem Radweg an der Schlickelder Straße zwei sich entgegenkommende E-Bike-Fahrer zusammengestoßen. Dabei erlitten die 48 und 50 Jahre alten Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen ins Ibbenbürener Krankenhaus gebracht. Gegen 05.30 Uhr fuhr der 48-jährige Ibbenbürener in Richtung Recke. Im Bereich einer leichten Kurve, wo der Weg einseitig durch eine Hecke begrenzt ist, kam ihm der 50-jährige Mann aus Recke entgegen. Die beiden Zweiradfahrer prallten aneinander. Die Sachschäden an den E-Bikes werden auf einige Hundert Euro geschätzt.

Von Anonymous User