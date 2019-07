Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots) - In der Realschule an der Schulstraße haben sich am Mittwochabend (03.07.2019) Einbrecher aufgehalten. Gegen 21.40 Uhr wurden Zeugen durch verdächtige Geräusche auf die jugendlichen Täter aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass sich die Jungen gewaltsam Zugang zum Büro des Hausmeisters verschafft hatten. Da die Täter offenbar bemerkt hatten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie aus der Schule in Richtung Marktplatz. Das Büro war vollkommen verwüstet worden. Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden, der im vierstelligen Eurobereich liegt. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei fahndete nach Eingang der Einbruchsmeldung nach den Unbekannten. Es waren vier Jugendliche gesehen worden, die von dort geflüchtet waren. Die Suche blieb ohne Erfolg. Die vier männlichen Personen waren etwa 14/15 Jahre alt, um die 170 cm groß und von normaler bis schlanker Statur. Sie trugen Cappys oder Kapuzen und farblich unauffällige Oberbekleidungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User