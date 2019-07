Hörstel, Verkehrsunfall/Sperrung

Hörstel (ots) - In Hörstel, auf der Ibbenbürener Straße, in Höhe der Dornierstraße, hat sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben ist ein PKW mit einem Fahrrad/Pedelec kollidiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz. Die Ibbenbürener Straße ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt worden. Es handelt sich um die Verbindung von Hörstel in Richtung Kanal/Dickenberg.

