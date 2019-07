Greven- Reckenfeld, Brand in einer Wohnung

Greven (ots) - Am Donnerstag (04.07.), gegen 15.50 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Birkenweg gerufen worden. Das Feuer in einer Wohnung im ersten Oberschoss des Hauses wurde von der Feuerwehr gelöscht. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war fahrlässiges Handeln brandursächlich.

