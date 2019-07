Laer-Holthausen, Verkehrsunfall

Laer (ots) - Auf der Landstraße 550, der Verbindung von Laer nach Holthausen, hat sich am frühen Donnerstagnachmittag (04.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer auf der Landstraße in Richtung Holthausen. In die gleiche Richtung fuhr eine 79-Jährige Autofahrerin aus Billerbeck. Den Schilderungen zufolge überholte die Frau den Zweiradfahrer. In dem Moment bog der Mann nach links in Richtung Dorfbauerschaft ab und prallte gegen die rechte Seite des PKWs. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Frau blieb unverletzt. Die Schäden am PKW und am Fahrrad werden auf jeweils 1.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User