Emsdetten, Diebstahl

Emsdetten (ots) - Auf dem Kreuzkamp waren in der Nacht zum Samstag (06.07.2019) Fahrraddiebe am Werk. Der oder die Täter begaben sich in der Zeit zwischen dem späten Freitagabend, 22.00 Uhr und Samstagmorgen, 07.30 Uhr, auf einem Grundstück in die zuvor geschlossene Garage. Aus dieser entwendeten sie drei Elektrofahrräder verschiedener Hersteller sowie die Ladegeräte. Der Gesamtwert liegt bei über 6.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise untere Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User