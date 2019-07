Steinfurt- Bu., gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung

Steinfurt (ots) - Am Samstag (06.07.), gegen 01.15 Uhr, ist die Polizei zur Wasserstraße gerufen worden. Ersten Feststellungen zufolge, hatte sich dort aus einer verbalen Auseinandersetzung, an der fünf Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren beteiligt waren, eine Schlägerei entwickelt. Zwei 22-jährige Steinfurter und ein bislang unbekannter etwa 20 Jahre alter Mann schlugen und traten auf zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren ein. Die beiden Geschädigten, ebenfalls in Steinfurt wohnhaft, wurden leicht verletzt. Der Unbekannte und die beiden 22-Jährigen flüchteten vom Tatort. Kurze Zeit später wurden die beiden 22-Jährigen an der Mühlenstraße von einer Polizeistreife aufgegriffen. Als die Beamten sie zur Feststellung ihrer Identität zur Polizeiwache bringen wollten, leisteten sie erheblichen Widerstand und beleidigten die Beamten massiv. Gegen die Männer ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauern an.

