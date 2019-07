Ladbergen, Lengerich, Altenberge, Hörstel, Emsdetten, Verkehrsgeschehen vom Wochenende

Ladbergen, Lengerich, Altenberge, Hörstel, Emsdetten (ots) - Ort: Ladbergen, Goethestraße/Schillerstraße Zeit: Samstag, 06.07.2019, 18.10 Uhr An der Rechts vor Links-Einmündung kam es zur Kollision zwischen einem PKW und einem aus der Schillerstraße kommenden Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer aus Ladbergen erlitt schwere Verletzungen. Der Schaden am Rad beträgt etwa 100 Euro. Der Schaden am PKW des 35-jährigen Ladbergeners liegt bei cirka 1.000 Euro.

Von Anonymous User