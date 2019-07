Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich in der Nacht zu Sonntag (07.07.) in der Nähe der Star-Tankstelle an der Osnabrücker Straße zugetragen hat und sucht nach Zeugen. Ein 49-jähriger Rheinenser erklärte, er habe sich gegen Mitternacht, zwischen 23.30 Uhr und 00.40 Uhr, im Bereich der Tankstelle aufgehalten. Dort sei er von zwei oder drei, etwa 30 Jahre alten Männern angegriffen und geschlagen worden. Der Rheinenser, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, konnte zum Tathergang keine weiteren Angaben machen. Aufgrund einer Verletzung, die er sich nach der Tat in seiner Wohnung zugezogen hatte, wurde er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

