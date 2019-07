Hopsten (ots) - Am Dienstag (09.07.2019), im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Schapener Straße ein weißer Toyota/Yaris an der hinteren rechten Tür beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt cirka 600 Euro. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zum Verursacher vor. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

