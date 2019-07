Greven, Raub am frühen Montagmorgen

Greven (ots) - Der Polizei ist am frühen Montagmorgen (15.07.2019) ein Überfall auf eine Bäckerei am Hansaring gemeldet worden. Die Polizeistreifen begaben sich unverzüglich zu dem Geschäft an der Ecke Grünring. Dort wurden sie von einer Angestellten erwartet, die ihnen eine Beschreibung des Täters gab. Die Beamten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem etwa 180 cm großen, als dünn beschriebenen Mann ein. Er hatte sich während der Tat vermummt, offenbar mit einer Kapuze und einem Tuch vor dem Gesicht. Die Angestellte hatte die Tür des Ladenlokals gegen 04.20 Uhr geöffnet, einen Aufsteller nach draußen gebracht und war nun in dem Raum mit weiteren Arbeiten beschäftigt. In dem Moment betrat der Räuber das Geschäft und forderte Bargeld, wobei er einen noch unbekannten Gegenstand in der Hand hielt. Der Mann entwendete aus dem Kassenbereich Bargeld und flüchtete dann. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Überfall oder zu dem unbekannten Täter unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User