Ibbenbüren-Dickenberg, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots) - Der Hausmeister der Grundschule am Heitkampweg hat am Montagmorgen (15.07.2019) eine Sachbeschädigung an der dortigen Turnhalle festgestellt. Die Tatzeit kann er zwischen Freitagnachmittag (12.07.2019), 15.30 Uhr und Montagmorgen (15.07.2019), 07.00 Uhr, eingrenzen. Unbekannte Personen hatten mit Flaschen und Steinen diverse Glasbausteine beschädigt. Ein Glasbaustein wurde herausgebrochen. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

