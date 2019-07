Steinfurt-Bo., Diebstähle aus Firmenwagen

Steinfurt (ots) - Zahlreiche Werkzeugmaschinen im Wert einiger Tausend Euro sind in der Nacht zum Dienstag (16.07.2019) in Borghorst gestohlen worden. In der Zeit zwischen Montag, 17.15 Uhr und Dienstagmorgen, 07.10 Uhr, begaben sich der oder die Täter auf ein Firmengrundstück an der Münsterstiege. Dort brachen sie einen VW und einen Mercedes auf und stahlen aus den Innenräumen die Maschinen. Der Schaden an den beiden Wagen beträgt einige Hundert Euro. An der Altenberger Straße, Nähe Elisabethstraße, brachen sie am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag einen weißen Mercedes Sprinter auf. Der Wert der hier gestohlenen Werkzeuge liegt ebenfalls im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

