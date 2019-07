Saerbeck, Einbruchdiebstahl in eine Firma

Saerbeck (ots) - Unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in ein Firma auf der Straße " Welps Esch" eingebrochen. Die Firma wurde am Samstag (13.07.), gegen 18.00 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen. Am folgenden Montag, gegen 07.00 Uhr fiel auf, dass diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen nicht mehr vorhanden waren. Die Täter hatten sich Zutritt zu den Werkstatträumlichkeiten über eine rückwärtige Tür verschafft. Hier hatten sie die Türschlösser manipuliert. Während die Polizei den Tatort untersuchte, meldete sich ein Firmenangehöriger und teilte mit, dass aus seinem Firmenfahrzeug ebenfalls Werkzeuge entwendete worden war. Dieser Firmenwagen stand während des Wochenendes in den Firmenräumlichkeiten.Offensichtlich hatten die Einbrecher auch in diesem Wagen nach Werkzeugen gesucht und diese dann anschließend entwendet. Insgesamt liegt nach ersten Schätzung die Schadenssumme im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, denen am Wochenende ein fremdes Fahrzeug in der Nähe der Firma aufgefallen ist oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

