Emsdetten, Verkehrsdelikt

Emsdetten (ots) - Eine Autofahrerin wollte am Mittwochnachmittag (17.07.2019), gegen 15.00 Uhr, von der Straße Im Holtkamp nach links in die Blumenstraße abbiegen. Dabei touchierte sie einen auf der Blumenstraße an der Kreuzung wartenden Wagen eines 33-Jährigen. Am Fahrzeug des Mannes entstand leichter Sachschaden. Die Frau setzte ihre Fahrt auf der Blumenstraße in Fahrtrichtung Stadtpark fort, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen. Der Autofahrer fuhr unmittelbar hinter dem Wagen der Frau her, konnte sie einholen und anhalten. Er stellte bei der Frau einen Alkoholgeruch fest und rief die Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief mit etwa einem Promille positiv. Der 42-jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein ist sichergestellt worden.

